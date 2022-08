Redação 1Bilhão Educação Financeira Plenário do Senado Federal

O Senado Federal abriu nesta terça-feira (23) um concurso com 22 vagas de preenchimento imediato, além de formação de um cadastro de reserva, para analista legislativo (diversas especialidades) (11 postos); analista legislativo/registro e redação parlamentar (1 vaga); advogado (1 chance); consultor/diversas áreas (2 oportunidades); e técnico legislativo/policial legislativo (7 posições). As informações constam no Diário Oficial da União.



É exigido ensino superior completo em uma instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Os salários iniciais chegam até R$ 33.461,68.

A organizadora da banca será a Fundação Getulio Vargas (FGV).

As inscrições poderão ser feitas no site da instituição, das 16h desta terça (23) até 21 de setembro de 2022. As taxas de participação custarão R$ 55 (técnico legislativo), R$ 73 (analista legislativo) e R$ 94 (advogado).

As provas ocorrem em todas as capitais, mas as fases subsequentes serão aplicadas apenas em Brasília.

Datas:

No dia 6 de novembro, os candidatos vão fazer as provas objetiva e discursiva, no caso de técnico e analista, ou somente a avaliação objetiva, para advogado e consultor.

No dia 27 de novembro, será a vez da prova discursiva para os dois últimos cargos.

Veja os editais: