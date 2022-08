Ivonete Dainese Petrobras reduz preço do litro da gasolina nas refinarias a partir de hoje

O preço da gasolina cai R$ 0,18 por litro nas refinarias nesta terça-feira (16). Com isso, o combustível passará de R$ 3,71 para R$ 3,53 nas distribuidoras. Esta é a segunda redução em 18 dias no preço do combustível . Para a Federação Única dos Petroleiros (FUP), é uma medida eleitoreira do presidente Jair Bolsonaro (PL).



Na última sexta-feira (12), o diesel teve sua segunda redução em sete dias , caindo R$ 0,42 por litro nas refinarias.

“A menos de 50 dias das eleições, Bolsonaro anunciou nesta segunda-feira, 15, nova queda no preço da gasolina, na refinaria, baseada no critério da política do calendário eleitoral e na tentativa de minimizar o estrago provocado na economia e na população pelo reajuste de 145,8% na gasolina, acumulado na gestão Bolsonaro", diz o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar.

"O que o presidente da República está fazendo é tirar do preço o ICMS, que ia para as escolas, hospitais, postos de saúde. Ele retirou o dinheiro dos estados, mas não mexeu no PPI (política de preço de paridade de importação), que diminuiria o dividendo dos acionistas da Petrobras", completa.

A Federação cobra o fim da política de paridade internacional, estabelecida durante o governo do ex-presidente Michel Temer, em 2016.

"Bolsonaro teve tempo suficiente para acabar com o PPI e evitar a escalada da inflação dos combustíveis, dos transportes, dos alimentos, mas não fez nada para resolver esse problema durante todo o seu mandato", finaliza.