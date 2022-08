Redação São Carlos Agora Combustíveis devem ficar mais baratos a partir desta terça-feira

A Petrobras voltou a reduzir o preço da gasolina em R$ 0,18 para as distribuidoras a partir desta terça-feira (16). Essa é a terceira redução do combustível anunciada pela estatal em menos de um mês.

A queda nos preços acontece em meio à redução no valor do barril de petróleo. No começo do ano, a cotação do barril atingiu US$ 140, enquanto hoje o preço gira em torno de US$ 90.

A depreciação do dólar no Brasil também ajudou para a redução de preços. Isso porque a Petrobras considera o mercado externo como base para os preços.

"A Petrobras aumentou os preços no ano passado e no começo deste para atingir os níveis internacionais. Agora, com a queda do valor do barril e do dólar, ela não tem justificativa para manter os preços antigos", afirma o consultor econômico José Rita Moreira.

A notícia, no entanto, não satisfez os motoristas. É o caso do músico Inácio Alves. Ele usa o carro com frequência para transportar os instrumentos e, com o preço nas alturas, foi forçado trocar a gasolina pelo etanol.

Embora veja a notícia como positiva, ele ainda não deve retomar o uso do combustível.

"Eu acho bom o combustível cair, mas ainda está muito caro. Deveria estar uns R$ 4,50 ou R$ 4,30. Não dá para abastecer com gasolina com o preço que está".

"Acaba comprometendo muito meu salário [abastecer com gasolina]. O etanol é muito mais rentável", completa.

Outra que ficou feliz com a notícia foi a empresária Lúcia Sakimoto. Ela, porém, duvida que o preço seja repassado ao consumidor.

"Não vejo perspectiva de queda. Mesmo com a notícia, tenho certeza que vai ficar o mesmo preço. Os postos precisam do lucro e eles conseguem nessas quedas", afirma.

Essa dúvida também paira sobre os donos de postos de combustíveis. Fernando Rocca é dono de posto de combustível e afirma não ter certeza se esse valor será repassado imediatamente.

"Cada distribuidora fornece o combustível conforme o estoque dos postos. Tem postos que estão com o estoque acabando e precisam repor com urgência. Já outros devem repor o combustível em até uma semana", explica.

Segundo Rocca, se for repassado o valor será menor que o das distribuidoras.

"A queda anunciada pela Petrobras é validada apenas para a gasolina tipo A. A que usamos nos carros tem uma composição junto com etanol, o que acaba por reduzir a margem de queda. Prevejo a redução de R$ 0,13 nos próximos dias".

Porcentagem pequena

José Rita Moreira afirma que a brusca queda no preço do barril do petróleo no mercado internacional já deveria ter tido efeitos maiores no Brasil. Para o especialista, o combustível era para ser reduzido em 14%, pelo menos.

"O valor do combustível tem uma margem de queda de 14% ainda. É que a Petrobras, quando é para o mal, repassa o valor de cara, mas quando é para o bem, faz em pequenas frações", afirma.

Para Moreira, a medida visa apenas o lucro para os acionistas. O especialista ressalta que novas quedas devem acontecer nos próximos dias.

"Essa pequena redução visa apenas lucro. As ações da empresa estão subindo, os acionistas querendo faturar. No entanto, é necessário ter em mente que a Petrobras vai reduzir ainda mais esse valor, já que o mercado internacional comporta novas quedas", completa.