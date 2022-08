Ivonete Dainese Petrobras reduz preço do litro da gasolina nas refinarias a partir de hoje

A Petrobras reduz a partir desta terça-feira (16) o preço médio de venda do litro da gasolina A para as distribuidoras. Com isso, o combustível passará de R$ 3,71 para R$ 3,53 por litro nas refinarias, uma queda de R$ 0,18 por litro.

A última redução no preço da gasolina havia acontecido 18 dias atrás, quando a petroleira reduziu em R$ 0,15 o preço do litro do combustível para as distribuidoras.

Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, o valor repassado à Petrobras do combustível vendido nas bombas passará de R$ 2,70, em média, para R$ 2,57 a cada litro.

"Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio", disse a estatal em nota nesta segunda.

Esta foi a terceira redução anunciada pela companhia em menos de um mês. Na semana passada, ela já havia reduzido em R$ 0,22 o preço do litro do diesel nas refinarias e, na semana anterior, em R$ 0,20.



Ontem, depois do anúncio da nova redução, o presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais para afirmar que brevemente "teremos uma das gasolinas mais baratas do mundo".

"A partir de amanhã, 16/08, a Petrobras reduzirá em R$ 0,18 o preço médio de venda de gasolina para as distribuidoras, passando de R$ 3,71 para R$ 3,53 o litro. É a terceira redução anunciada nas últimas semanas. Brevemente teremos uma das "gasolinas" mais baratas do mundo", publicou ele pelo Twitter.

- A partir de amanhã, 16/08, a Petrobras reduzirá em R$0,18 o preço médio de venda de gasolina para as distribuidoras, passando de R$3,71 para R$3,53 o litro.



