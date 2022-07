Ivonete Dainese Petrobras reduz preço da gasolina em 3,88%

A Petrobras anunciou redução no preço da gasolina a partir desta sexta-feira (19), sexta-feira. De acordo com a estatal, o preço médio de venda de gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,86 para R$ 3,71 por litro. É uma redução de R$ 0,15 por litro.

De acordo com a estatal, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,81, em média, para R$ 2,70 a cada litro vendido na bomba.

A última redução da gasolina foi no dia 19 de julho, quando a estatal anunciou queda de 4,9% da gasolina na refinaria. Na ocasião, o valor por litro passou de R$ 4,06 para R$ 3,86. O diesel não sofreu alteração em seu preço.

Segundo a estatal, a redução acompanha a evolução dos preços de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina. Para a companhia, em nota, a redução é "coerente com a prática de preços, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio".

Resultados do 2º tri

A Petrobras divulga nesta quinta-feira (28), após o fechamento do pregão da Bolsa, o seu balanço financeiro com os resultados do segundo trimestre deste ano. Tudo indica que a estatal apresentará mais um lucro bilionário na esteira da valorização do petróleo no mercado internacional, que é parâmetro para os preços dos combustíveis vendidos por suas refinarias no país.

No primeiro trimestre, a estatal registrou ganho de R$ 44,56 bilhões, alta de mais de 3.700% em relação ao mesmo período do ano anterior. Pouco antes da divulgação do resultado, o presidente Jair Bolsonaro fez duras críticas ao lucro da estatal, que chegou a classificar de 'crime' e 'estupro'. Dessa vez a crítica tende a ser mais amena, já que o governo está contando com a antecipação de dividendos da estatal para fechar suas contas.

Veja a íntegra do comunicado

