Restaurantes seguram preços abaixo da inflação, aponta Ticket

Apesar das constantes altas nos preços dos alimentos, os restaurantes têm mantido o valor das refeições abaixo da inflação, revela análise da Ticket, marca da Edenred Brasil. De acordo com a Pesquisa + Valor, o preço médio atual da refeição completa é de R$ 40,64, o que representa um aumento de 48,3% nos últimos dez anos. Em 2013, comer fora custava cerca de R$27,40. Caso fosse corrigida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), a mesma refeição estaria custando hoje, em média, R$ 47,62.

Comer fora de casa tem sido mais vantajoso para o trabalhador. Segundo o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), o valor da cesta básica subiu 123,3% na última década, passando de R$ 292,11 no final de 2013 para R$ 652,35 em junho de 2022. "Além de adquirir os itens da cesta básica, cozinhar em casa exige outros gastos, com gás, água e energia elétrica, por exemplo. Ao colocar na ponta do lápis, o trabalhador percebe que as refeições fora de casa podem resultar em economia no fim do mês", comenta o diretor-geral da Ticket, Felipe Gomes.

Se por um lado esse cenário tem sido mais vantajoso para o consumidor, ele tem causado impactos negativos no faturamento dos estabelecimentos. De acordo com pesquisa da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) realizada com 1.689 empresários de todo o país entre 21 e 28 de junho, apenas 35% dos bares e restaurantes relatam ter tido lucro em maio, contra 29% que tiveram prejuízo e outros 36% ficaram em equilíbrio. Os empresários ouvidos pela associação mencionaram a alta nos preços dos insumos, ocasionada pela inflação, como uma das causas dos resultados negativos no período.