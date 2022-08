shutterstock Aneel deve fazer leilão para distribuidoras contratarem energia para fornecimento

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) cancelou o leilão de energia A-6, marcada para setembro, após a falta de demanda de distribuidoras de energia. Uma nova data deve divulgada no fim do ano.

A Aneel está preparando leilões para distribuidoras que querem contratar energia elétrica de novos empreendimentos de geração. O fornecimento está previsto para 2028.

"A medida representa economia administrativa e dos recursos dos agentes privados, na medida em que o certame meramente revelaria que, embora haja oferta de projetos, não há demanda para contratação no ambiente regulado", informou o Ministério de Minas e Energia (MME), em nota.

Outros dois leilões ainda estão previstos para setembro. O A-5 foi o único com edital aprovado nessa segunda-feira (15). O texto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta terça.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Segundo o edital, as distribuidoras poderão contratar o fornecimento de energia de novas usinas hidrelétricas (incluindo as de pequeno porte), fotovoltaicas, eólicas e termelétricas a biogás, carvão natural e biomassa.

O leilão está previsto para 16 de setembro. Grandes distribuidoras, como Enel e CPFL devem participar.

Já em 30 de setembro, a Aneel vai promover um leilão para compra de energia elétrica de usinas termelétricas movidas a gás natural. Os detalhes, entretanto, ainda não foram divulgados.