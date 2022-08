Agência Brasil Prévia do PIB: Atividade cresce 0,57% no segundo trimestre

O Banco Central (BC) registrou crescimento de 0,57% no segundo trimestre na comparação com o trimestre anterior. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado uma prévia do PIB, foi divulgado nesta segunda-feira (15).

No ano, o crescimento acumulado é de 2,24% e em junho foi de 0,69%, primeiro crescimento mensal depois de dois meses em queda. De acordo com o relatório Focus também divulgado nesta segunda-feira (15), o mercado projeta uma alta de 2% no PIB este ano .

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

O resultado do período pode ser explicado por um crescimento no setor de serviços, que saltou quase 9% na primeira metade do ano. O setor responde por cerca de 70% do PIB do Brasil e é o maior empregador do país.

O varejo também teve resultado positivo no primeiro semestre, mas recuou tanto em maio quanto em junho, de acordo com o IBGE. Inflação, endividamento e juros elevados afetaram o desempenho do setor no período.

Já a indústria foi o setor mais fraco entre as pesquisas mensais do IBGE, caiu em junho e fechou o semestre com queda de 2,2%. Crédito mais caro e inflação afetaram o resultado, assim como problemas na cadeia de suprimentos.

O IBC-Br é considerado uma espécie de prévia do PIB por calcular o índice de atividade econômica, mas usa metodologia diferente do IBGE, responsável pelo número oficial.