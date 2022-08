Lorena Amaro Cartão de crédito vai deixar de existir em algum momento, diz presidente do BC

O presidente do Banco Central (BC) , Roberto Campos Neto, disse nesta sexta-feira (12) que as inovações no mercado financeiro devem fazer com que o cartão de crédito deixe de existir “em algum momento em breve”.

"Hoje por exemplo, você compra com cartão de crédito, aí um familiar vai lá e compra 15 parcelas. Você recebe a conta “⅚” “4/8”, eu por exemplo não tenho a menor noção do que está acontecendo. Aqui você vai ter tudo de forma consolidada, inclusive esse sistema elimina a necessidade de ter cartão de crédito. Acho que o cartão de crédito vai deixar de existir em algum momento em breve", disse.

Na avaliação de Campos Neto, a evolução do mercado com o Open Finance e o Pix, por exemplo, vai permitir que toda a vida financeira da pessoa seja facilmente acessível por meio do celular.

"Se eu tenho Open Finance e sei tudo que vai pagar e receber, eu posso desenhar seu, vai gerar educação financeira, uma melhoria na parte de crédito muito grande porque as pessoas vão ter uma educação", disse.

Os cartões de crédito e débito estão em segundo e terceiro lugar, respectivamente, entre os meios de pagamentos mais utilizados no país, perdendo apenas para o Pix.

No primeiro trimestre deste ano, o BC registrou 4,2 bilhões de transações pelo Pix. No cartão de crédito foram 3,7 bilhões e no débito, 3,6 bilhões.



Moeda digital em 2024

Parte da agenda de inovação no sistema financeiro do BC, a criação do Real Digital está em desenvolvimento. Campos Neto espera lançar a novidade em 2024, apesar de um atraso por conta da greve dos servidores.

"Eu gostaria de ter a moeda digital funcionando em 2024. A gente teve um pequeno atraso por conta da greve que nós tivemos, mas acho que dá pra avançar nisso", disse.