Ana Marques Emprego e estágio em tecnologia: C6 Bank, Atos e outras têm vagas abertas

Profissionais de tecnologia em busca de recolocação no mercado encontram, nesta seleção feita pelo Tecnoblog , diversas oportunidades na área. Há vagas para engenheiros, cientistas de dados, especialistas em redes, entre outras posições abertas em empresas como C6 Bank e Atos. Além disso, estudantes podem obter mais detalhes sobre um novo programa de estágio da Embraer. Veja a lista completa a seguir.

C6 Bank busca desenvolvedores de software

O C6 Bank busca analista de redes sênior, desenvolvedores (Android, iOS, front-end, back-end) e analista de qualidade para completar o time de Tecnologia e Produtos. Além disso, na área de Segurança, há oportunidade para coordenador de dados e engenheiro de cibersegurança.

A empresa tem sede em São Paulo e passa por uma fase de crescimento. Somente em 2022, já foram mais de 1.300 contratações. Ao todo, o banco já conta com mais de 16 milhões de clientes.

Você pode conferir todas as posições em aberto e informações de candidatura na página de vagas do C6 Bank.

Atos tem vagas em programação, redes e mais

A Atos, que presta serviços de transformação digital, está em busca de analistas de Service Desk, desenvolvedores de software, consultores em SAP e outros profissionais para compor seu time, que pode atuar com projetos nacionais ou internacionais.

Apesar de ter sede em São Paulo e um Centro de Tecnologia no Paraná, parte das vagas são em modelo remoto, e aceitam candidatos de todo o Brasil. Entre os benefícios, estão o plano de saúde e odontológico, seguro de vida e vale-refeição, além de auxílio para certificações e cursos de idiomas.

Veja os requisitos para cada cargo no LinkedIn da Atos.

Tivit procura engenheiros e cientistas de dados

A brasileira Tivit tem mais de 250 vagas abertas em tecnologia, nos segmentos de UX, infraestrutura e computação em nuvem. São posições para cientista de dados, especialista de redes, desenvolvedores (Java, .NET, front-end, back-end, PHP fullstack), DevOps, analista de dados e de suporte, entre outros.

Entre os benefícios oferecidos, estão vale-refeição ou alimentação, assistência médica e odontológica, desconto em medicamentos, seguro de vida, programa de aceleração de carreira e reembolso para cursos.

Todas as informações sobre vagas abertas e requisitos para a candidatura estão na página da Tivit na plataforma Kenoby.

Embraer abre processo seletivo para estágio em TI

Para finalizar esta seleção, trouxemos o processo seletivo da Embraer com foco em Tecnologia da Informação. Os estudantes selecionados poderão atuar no desenvolvimento front-end, back-end ou nas áreas de ciência de dados, análise de requisitos e UI/UX. Ao final do primeiro ano, o estagiário deverá apresentar um projeto estratégico com base nos aprendizados construídos.

Para participar, é preciso cursar Ensino Superior com matrícula ativa, e que a faculdade em questão assine o contrato com a empresa. Há vagas para São José dos Campos, Gavião Peixoto, Campinas, Botucatu, Sorocaba, Florianópolis, Belo Horizonte, São Paulo e Brasília, além da possibilidade de atuação remota.

Para se candidatar, acesse a página da Embraer na plataforma Gupy.

Começando agora? Chega mais…

Se você ainda está cursando uma graduação na área de tecnologia, não deixe de ler nosso artigo especial com dicas de ouro para começar no mercado de TI. Neste texto, especialistas em recrutamento dão conselhos sobre habilidades técnicas e comportamentais que fazem toda a diferença na hora de conseguir a vaga que você procura.

Vagas no Tecnoblog

Ainda não encontrou a vaga certa? Vale lembrar que o Tecnoblog também está contratando. Entre as oportunidades disponíveis, está a de autor especialista, que deve escrever sobre temas em tecnologia, negócios e inovação.

Se você quer fazer parte do maior veículo independente de tecnologia no Brasil, confira as posições abertas em comunicação e tecnologia.

