Infraero/Divulgação Empresas formavam cartel para aquisição de espaço para instalação de cafeterias

O Conselho de Administração de Defesa Econômica (Cade) condenou cinco empresas e seis empresários suspeitos de participarem de um cartel em licitações para cafeterias em aeroportos. A decisão foi proferida na quarta-feira (3).

Segundo o Cade, foram investigados sete certames realizados em 2014. As contratações envolvem os aeroportos de Campo Grande (MS), São José dos Pinhais (PR), Recife (PE), Florianópolis (SC), Maceió (AL) e Congonhas (SP).

As empresas Alimentare, Boa Viagem, Confraria André, Delícias da Vovó e Ventana deverão pagar R$ 3,8 milhões, enquanto os quadros societários devem pagar R$ 965,3 mil em multas. As empresas também estão suspensas de participarem de licitações da Infraero pelos próximos cinco anos.

As empresas já estavam suspensas pela Infraero desde o início das investigações e devem entrar com recurso nos próximos dias. Até o momento, nenhum dos envolvidos se pronunciou publicamente.