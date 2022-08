Márcia Foletto/Agência O Globo Vagas também estão disponíveis para estagiários

Moradores do Estado do Rio contam, nesta semana, com 4.332 anúncios de vagas de emprego abertas. Para quem ainda estuda, são 2.569 chances de turbinar o currículo com uma experiência. As vagas de emprego somam 1.763 postos.

O Centro Integração Empresa-Escola (CIEE) Rio oferece 2.356 vagas de estágio e jovem aprendiz nesta semana para todo o estado. São 1.272 oportunidades para quem tem nível superior em Administração, Comunicação Social, Design, Letras, Arquitetura e Urbanismo e outras. Para o nível médio regular ou técnico em Administração, Saúde, Turismo e outros cursos, há 1.084 postos. Os interessados devem visitar o site . No caso pessoas com deficiência, a instrução é enviar currículo para o e-mail programapcd@cieerj.org.br.

A Fundação Mudes tem 213 chances para estágios com bolsas de até R$ 2 mil. As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: Administração (69) e Engenharia (36). Há também 36 vagas para quem cursa o ensino médio e 12 para o programa Jovem Aprendiz. Para se candidatar, basta acessar aqui .

Vagas formais

A Secretaria estadual de Trabalho e Renda (Setrab) divulga 892 chances, com salários que chegam a R$ 7.200, como é o caso de três vagas para marinheiro de máquinas. Apenas na Região Metropolitana do Rio, são 751 postos em diversos níveis de escolaridade, sendo 333 destinados a pessoas com deficiência. Para se candidatar a qualquer oportunidade, é preciso estar inscrito no Sistema Nacional de Emprego. Isso pode ser feito presencialmente em uma unidade Sine. O painel de vagas, porém, pode ser consultado online.

A Secretaria municipal de Trabalho e Renda (SMTE) reúne 871 oportunidades de trabalho disponíveis no município do Rio, das quais 275 não exigem experiência anterior. Em geral, a faixa salarial é de R$ 1.212 a R$ 3.674. E para primeiro emprego, de R$ 1.212 a R$ 1.234.

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail trabalho.smte@gmail.com ou comparecer a um dos Centros Municipais de Emprego, que ficam na Tijuca (Rua Camaragibe 25), Jacarepaguá (Avenida Geremário Dantas 1.400, sala 172), Ilha do Governador (Estrada do Dendê 2.080), Campo Grande (Rua Coxilha s/nº) e Santa Cruz (Rua Lopes de Moura 58).

Há ainda 347 vagas destinadas aos trabalhadores com deficiência (PcDs). Nesses casos, é preciso enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer no posto de trabalho com atendimento para esses profissionais no CIAD Mestre Candeia (Avenida Presidente Vargas 1.997, no Centro).