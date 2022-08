Reprodução Casa própria fica mais cara em julho

O preço dos imóveis residenciais subiu 0,52% em julho, de acordo com o Índice FipeZAP+, divulgado nesta terça-feira (2). A alta vem após acréscimo de 0,47% em junho e está bastante acima dos índices inflacionários: a variação mensal em julho do IGP-M foi de 0,21%, enquanto a do IPCA-15 foi de 0,13%.



Na comparação anual, porém, o preço dos imóveis subiu abaixo da inflação. No acumulado dos últimos 12 meses, o Índice FipeZAP+ teve alta de 5,97%, enquanto o IPCA subiu 10,97% e o IGP-M avançou 10,08%.

O Índice FipeZAP+ analisou os preços de imóveis residenciais à venda em 50 cidades brasileiras. O preço médio do metro quadrado em junho foi de R$ 8.120. Em 45 dos 50 municípios analisados, os preços subiram em julho, com 44 deles registrando alta acima da inflação - a exceção foi São Paulo.

Dentre as 16 capitais monitoradas, porém, a capital paulista tem o metro quadrado mais caro: R$ 9.946. Em seguida, vêm o Rio de Janeiro e Vitória. Confira:



Preço médio dos imóveis por metro quadrado em julho

São Paulo - R$ 9.946 Rio de Janeiro - R$ 9.798 Vitória - R$ 9.528 Florianópolis - R$ 9.118 Brasília - R$ 8.673 Curitiba - R$ 8.189 Belo Horizonte - R$ 7.396 Recife - R$ 6.861 Maceió - R$ 6.734 Fortaleza - R$ 6.654 Porto Alegre - R$ 6.430 Goiânia - R$ 5.775 Manaus - R$ 5.696 Salvador - R$ 5.613 João Pessoa - R$ 5.316 Campo Grande - R$ 4.906