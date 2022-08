Divulgação/Gustavo Oliveira As economistas Elena Landau e Luciana de Oliveira Hall, o diretor do Livres, Magno Karl, a coordenadora no Livres Karla Falcão e o economista Persio Arida

Na última semana, uma nota de R$ 1 autografada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e por membros da equipe que criou o Plano Real foi leiloada por R$ 16 mil, de acordo com a coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo.



O leilão foi realizado pelo movimento liberal e suprapartidário Livres em um evento de comemoração dos 28 anos do Plano Real. Além de FHC, os ex-presidentes do Banco Central Persio Arida, Gustavo Franco e Pedro Malan e os economistas Edmar Bacha e Rubens Ricupero autografaram a nota. A cédula emoldurada foi arrematada pela economista Luciana de Oliveira Hall.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

"Com o aumento da inflação, resultante da irresponsabilidade fiscal, é preciso resgatar a importância do Plano Real, que foi uma das maiores políticas sociais da história do Brasil, permitindo que milhões de famílias tivessem autonomia sobre o próprio dinheiro", discursou o diretor-executivo do Livres, Magno Karl, durante o evento.

"Nos distanciamos desse plano e estamos em maré oposta: inflação, miséria, desigualdade, desarranjo fiscal e instituições frágeis como herança deste governo", continuou.