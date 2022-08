Divulgação/iG Episódio contará com a participação do cientista da computação Sílvio Meira

O podcast iGdeias desta terça-feira (2) vai debater sobre o futuro 'figital' e como a sua empresa pode se adaptar a modalidade. O episódio será transmitido nas redes sociais do iG a partir das 12h.

'Figital' são empresas que uniram lojas físicas e digitais no mesmo modelo de negócio. Especialistas acreditam que a modalidade será o futuro das empresas, principalmente as de varejo.

O convidado desta terça é o cientista-chefe da TDS Company, Sílvio Meira. Cientista da computação, especializado em software, Meira foi condecorado com a Ordem Nacional do Mérito Científico em 1999. Ele ainda recebeu a comenda da Ordem de Rio Branco dois anos mais tarde.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

A live contará ainda com a participação de Rafael Vaisman, mestre em inovação e comentarista de tecnologia do iG.

O podcast será transmitido no YouTube, Facebook, LinkedIn , Twitter e Twitch do iG. O episódio também estará disponível no Spotify.