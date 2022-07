MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Receita Federal confirma concurso com 699 vagas e salários de até R$ 21 mil

O Ministério da Economia autorizou a realização de concursos para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e para a Receita Federal . Além disso, o Senado federal também está com certame aberto, elevando as expectativas de quem procura emprego no funcionalismo. Juntos, os três somam 1.718 vagas.

O INSS oferece mil vagas para o cargo de técnico do seguro social, que exige nível médio, e a Receita Federal terá 699 vagas, sendo 469 para analista tributário e 230 para auditor fiscal, ambos postos que exigem nível superior.

A remuneração inicial para o cargo de técnico do INSS é prevista em R$ 5.447. O de analista da Receita, em R$ 11.684. Já a seleção para o cargo de auditor fiscal, com remuneração inicial estimada em R$ 11.684.

A realização de concurso é uma reivindicação antiga dos servidores, que, no caso do INSS, entraram em greve neste ano por falta de pessoal. No Senado, o último concurso público foi realizado há mais de dez anos, em 2011. O INSS não tem seleção de funcionários desde 2015, e a Receita Federal, desde 2014.

O INSS tem um prazo de seis meses, a contar a partir de junho, para publicar o edital de abertura do processo seletivo. O mesmo vale para a Receita. O Senado editou em 7 de abril um ato autorizando a realização do concurso.

O que se sabe até então:





INSS

Total de vagas: 1.000

Nível: intermediário

Cargo: técnico do seguro social

Faixa de salário: de R$ 4.728,79 (inicial) a R$ 9.099,25 (topo da carreira)

Receita Federal

Total de vagas: 699

Nível: superior

Cargos: auditor fiscal (230 vagas) e analista tributário (469 vagas)

Faixas de salário: auditor fiscal --de R$ 21.029,09 (inicial) a R$ 30.303,62 (topo da carreira); analista tributário --de R$ 11.684,39 (inicial) a R$ 18.076,05 (topo da carreira)

Senado Federal

Total de vagas: 19 (também haverá formação de cadastro de reserva)

Nível: superior

Cargos: advogado (1 vaga); consultor legislativo (1 vaga para Assessoramento em Orçamentos e 1 vaga em Assessoramento Legislativo); analista legislativo (10 vagas, distribuídas nas especialidades Administração, Arquivologia, Assistência Social, Contabilidade, Enfermagem, Informática Legislativa, Processo Legislativo, Registro e Redação Parlamentar, Engenharia do Trabalho e Engenharia Eletrônica); técnico legislativo (6 vagas para Policial Legislativo)

Faixas de salário: advogado e consultor legislativo --de R$ 33.461,68 (inicial) a R$ 35.114,14 (topo da carreira); analista legislativo --de R$ 25.897,76 (inicial) a R$ 29.351,82 (topo da carreira); técnico legislativo --de R$ 19.427,79 (inicial) a R$ 23.260,88 (topo da carreira)