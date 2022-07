Ana Marques Ambev, Hurb e outras empresas abrem mais de 300 vagas em tecnologia

Enquanto o setor de tecnologia passa por uma reestruturação global, grandes empresas estão em busca de profissionais com formação em engenharia, ciência de dados e outras áreas correlatas. É o caso da Ambev, que acaba de divulgar mais de 250 oportunidades em seu ecossistema tecnológico. Além dela, o Digio e outras companhias também estão contratando. A seguir, veja a seleção de vagas feita pelo Tecnoblog.

Ecossistema Ambev tem 250 vagas

Ambev Tech

Diversas empresas de tecnologia ligadas à Ambev estão com oportunidades abertas a novos profissionais.

Na Ambev Tech há cerca de 60 vagas nos setores de engenharia, design, dados e desenvolvimento. São posições para arquiteto de software, desenvolvedor (Java, Python), analista de testes e mais. Você pode conferir os requisitos e realizar sua candidatura pela plataforma Gupy.

Z-Tech

A Z-Tech, que contribui como um dos braços estratégicos da Ambev, tem 41 vagas para trabalho remoto ou híbrido, considerando também as startups EES Bank (fintech), Get In (aplicativo de reservas em restaurantes), Mercafacil (plataforma de gestão do comportamento de compra do consumidor) e Lemon Energia (que oferece acesso à energia sustentável e mais barata a PMEs).

Há oportunidades para diferentes níveis de experiência em áreas como desenvolvimento, programação, segurança da informação e dados. Você pode se candidatar a cada uma delas por meio dos links: Z-Tech , BEES Bank , Get In , Mercafacil e Lemon Energia.

BEES e Zé Delivery

A BEES é uma plataforma da Ambev focada em soluções B2B. Ela atua com o abastecimento de bebidas para micro, pequenas e médias empresas. Há 40 vagas em áreas como engenharia, UX, design e dados. Todas elas, junto aos requisitos e detalhes sobre o cargo, estão na página de carreira da companhia .

Já o Zé Delivery, app de entrega de bebidas para o consumidor final, tem 119 vagas abertas em engenharia, design, produto e dados. Você pode conferir o que é necessário para preencher cada uma delas por meio da plataforma Kenoby.

Digio tem 50 oportunidades em tecnologia

Mas não é só o ecossistema de tecnologia da Ambev que tem vagas abertas. A bantech Digio é outra empresa que anunciou boas oportunidades de emprego e estágio. A companhia busca por profissionais que ocupem os cargos de analista de infraestrutura, analista de operações, gerente de engenharia de software, tech lead, entre outros.

Entre os benefícios estão: seguro de vida, assistência médica e odontológica, Gympass, vale-alimentação, vale-refeição, participação nos resultados e auxílio-creche.

A sede do Digio fica em Barueri, mas a área de tecnologia tem atuação remota. Encontre mais detalhes na página de carreira da empresa.

Benner contrata em modelo remoto, presencial e híbrido

A Benner é uma companhia brasileira fornecedora de software com 106 vagas abertas. As oportunidades são para desenvolvedor full stack, analista de sistemas, arquiteto de software, gerente de operações, entre outros.

Vale ressaltar que o modelo de trabalho varia de acordo com a posição pretendida, com a possibilidade de ser remoto, presencial ou híbrido. Em todas as vagas, há benefícios que incluem seguro de vida, assistência médica e odontológica, day off e auxílio home-office, além de participação em resultados.

Para conhecer mais detalhes e requisitos, basta acessar a página da Benner na plataforma Gupy.

Digisystem oferece salários de até R$ 21 mil

Para encerrar a seleção desta semana, temos a Digisystem, uma empresa especializada em serviços de TI. Ela busca analista de dados, analista de qualidade e testes, arquiteto de software, engenheiro de automação e engenheiro de software. São oportunidades para atuar em Brasília (DF), com modelo híbrido, ou de forma remota.

Outro chamariz é o salário: segundo a companhia, a remuneração pode variar de R$ 10,5 mil a R$ 21 mil. Mas se você tem interesse, é bom correr, pois a expectativa é de que as novas contratações sejam concluídas até 10 de agosto.

Para mais informações, você deve acessar a página da Digisystem na plataforma Kenoby.

Vagas no Tecnoblog

Ainda não encontrou a vaga certa? Vale lembrar que o Tecnoblog também está contratando. Se você quer fazer parte do maior veículo independente de tecnologia no Brasil, confira as posições abertas em comunicação e tecnologia.

