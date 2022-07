Conteúdo Patrocinado Disney

Com o dólar na casa de R$ 5,35, uma viagem aos parques da Disney fica cada vez mais distante. Atualmente, contando custos com passagem, hospedagem seguro e bilhetes, uma visita aos estúdios do Mickey, em Orlando, pode custar até R$ 25 mil.



Além destes gastos, quem opta pelo passeio deve incluir no planejamento verbas para alimentação, transporte, e compra de lembrancinhas. A conta facilmente ultrapassa os R$40 mil, pensando em um recurso de US$ 100,00 diários por pessoa.

Se você puder esperar um pouco para conhecer a Flórida, e quiser começar o próprio negócio, o iG selecionou franquias mais baratas que a viagem. Confira:

Mr. Fit





Com investimento inicial a partir de R$6 mil, incluindo taxa de franquia, 100 refeições, estimativa de faturamento de R$2 mil a R$20 mil e um prazo de retorno que gira entre quatro e 12 meses, a rede Mr. Fit é uma opção para quem deseja ter um fast-food de alimentação saudável. Além deste formato, a marca ainda conta com mais sete opções de modelos de negócios. Atualmente está presente em 24 estados brasileiros e em processo de internacionalização para Europa e Estados Unidos.

CotaFácil





Já para quem deseja empreender no segmento de seguros e consórcios, é possível, com investimento inicial a partir de R$ 13.997, apostar na CotaFácil. O modelo de negócio é home based, ou seja, sem necessidade de ponto comercial, não cobra royalties e taxa de publicidade e a estimativa de faturamento médio mensal é de R$80 mil a R$200 mil. A franqueadora já soma 104 operações no país.

Sollar Energy





Os interessados em abrir um negócio em um segmento promissor, como o de energia renovável, a opção é a Franquia Sollar Energy, com investimento inicial a partir de R$20 mil no formato home office. O prazo de retorno é estimado em 4 meses e o franqueado tem um faturamento médio mensal de R$ 100 mil a R$ 300 mil. A marca, que entrou para o franchising no final de 2021, já conta com 36 unidades.

Limpeza com Zelo





Na Limpeza com Zelo, rede especializada em limpeza de residências, condomínios e escritórios, o investimento inicial é a partir de R$25 mil e o valor inclui taxa de franquia, capital de giro e equipamentos. O prazo de retorno do investimento fica por volta de 12 meses e o faturamento médio mensal deste modelo é de R$25 mil. A rede já possui mais de 60 unidades em todo país.

CleanNew





Também do segmento de limpeza e conservação, a CleanNew, rede de higienização e blindagem de estofados, oferece o modelo home based por um valor inicial de R$34.610,00, que inclui taxa de franquia, equipamentos, estoque, kits e uniforme. Com um tempo de retorno investido a partir de seis meses, a previsão é que o franqueado pode faturar até mais de R$14.500,00 mensalmente. Atualmente tem 40 operações no Brasil e seis no exterior.

SPA Express





Outra opção de negócio, mas na área de saúde, beleza e bem-estar, é o SPA Express, microfranquia de massagens em domicílio. Para os interessados o investimento inicial é a partir de R$37.335,00 e inclui taxa de franquia, capital de giro e estoque inicial. O prazo para retorno é de 10 a 12 meses e o franqueado pode faturar até R$15 mil por mês. A marca, que conta com 46 operações, está presente em 40 municípios do país.

CredFácil





Também é possível abrir um “mini banco” dentro deste valor. A opção é a CredFácil, marca que possui quatro modelos de negócios com investimento inicial a partir de R$17.880,00, incluindo a taxa de franquia. O prazo de retorno é de aproximadamente seis meses e o faturamento médio mensal é de R$ 80 mil. A rede está presente em todos os estados do Brasil com 700 unidades em operação, atuando no ramo de empréstimos e financiamentos consignados.