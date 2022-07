Redação 1Bilhão Educação Financeira Aplicativo Meu Inss

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deposita, a partir desta segunda-feira (25), as aposentadorias e pensões referentes a julho. O calendário de pagamentos segue o número final o benefício do segurado, que aparece antes do traço.

Neste primeiro dia, vão receber os benefícios aqueles que recebem 1 salário mínimo e possuem o cartão com final 1.

Veja o calendário

O INSS paga atualmente 36 milhões de beneficiários, sendo que 60% desses recebem um salário mínimo.

Estes recebem R$ 1.212 desde o dia 1º de janeiro. Já quem recebe acima do piso nacional teve reajuste de 10,16% na remuneração – o teto dos benefícios do INSS passou de R$ 6.433,57 para R$ 7.087,22.

Como consultar benefícios



Número 135

Site Meu INSS

Aplicativo Meu INSS