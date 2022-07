Fernanda Capelli Geração de energia solar em residências deve dobrar até o fim do ano, prevê associação do setor

A alta do preço do petróleo e a criação do novo marco legal para a geração própria de fontes renováveis aceleraram a corrida por placas solares, e a Absolar, associação do setor, estima que a capacidade instalada em residências deve dobrar este ano.

Por isso, empresas desse ramo já estão reforçando estoques, antecipando a compra de equipamentos e, até mesmo, ampliando seus centros de distribuição.

Quem instalar um sistema de geração própria solar até 7 de janeiro de 2023 vai receber isenção de encargos setoriais até o fim de 2045. Além de reduzir a conta de luz, o consumidor que gerar mais energia do que consome pode jogar o excedente na rede elétrica e ganhar de volta a mesma quantidade em créditos.

Em média, a redução na conta de luz varia entre 80% e 85% com a energia solar. O retorno de um investimento entre R$ 12 mil e R$ 15 mil pode levar de quatro a cinco anos. Com a alta na demanda, empresas que vendem painéis solares projetam alta de até 500% no faturamento.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG