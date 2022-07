Redação 1Bilhão Moeda deve ser lançada na próxima terça-feira (2)

O Banco Central (BC) vai lançar duas moedas comemorativas nesta terça-feira (26) para marcar os 200 anos da Independência do Brasil. Uma das moedas será de prata e a outra de cuproníquel.

Ainda não há detalhes sobre as moedas, mas elas serão lançadas em cerimônia que terá participação do presidente do BC, Roberto Campos Neto, e da diretora de Administração, Carolina Barros.

O lançamento das moedas foi aprovado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) em setembro e faz parte das comemorações coordenadas pela Comissão Interministerial Brasil 200 anos, chefiada pela Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo.

A última moeda comemorativa lançada pelo Banco Central foi em comemoração aos 25 anos do Plano Real, em 2019. Ela era ilustrada por um beija-flor.