Fernanda Capelli Propostas preveem isenção de Imposto de Renda para quem ganha até 1,5 salário mínimo

Um levantamento realizado pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRCRJ), aponta que a defasagem na tabela do Imposto de Renda (IR) já causou prejuízo de R$ 90 bi à classe média. Se a tabela tivesse sido atualizada pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), considerado a inflação oficial do país, desde abril de 2015, um contribuinte com renda mensal de três salários mínimos teria recebido cerca de R$ 2.600 a mais entre 2016 e 2021.

O congelamento da faixa de isenção do IR é um dos principais agravantes que incide na renda da classe trabalhadora assalariada. Em 2023, o salário mínimo será de R$1.294,00. Neste caso, quem ganha um salário mínimo e meio passará a pagar R$ 4,57 de impostos descontados direto na folha .

Para amenizar o quadro, projetos de lei que tramitam no Senado preveem a correção da tabela do IRPF e o aumento da faixa de isenção. Entre as propostas, está a que determina que a Lei de Diretrizes Orçamentárias deverá conter previsão de atualização da tabela progressiva mensal do IR incidente sobre os rendimentos de pessoa física, pela variação acumulada no ano anterior do índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Também há a proposta de reajuste anual da tabela, conforme a variação apurada no ano calendário precedente do IPCA. Ambos projetos estão em análise na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

“É urgente que a correção da tabela do Imposto de Renda aconteça, para que haja o aumento da faixa de isenção. Esse cenário, além de agravar a desigualdade, afeta o poder de compra e a economia como um todo”, declara o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, Samir Nehme.

O presidente Jair Bolsonaro prometeu, durante a campanha à eleição em 2018 reajustar a tabela, mas passará para a história como o primeiro presidente do país que não corrigiu os valores.

Quanto custa o congelamento da tabela no bolso do brasileiro?

De acordo com o levantamento do CRCRJ, os contribuintes que seriam beneficiados com as novas diretrizes da isenção do imposto de renda, não só continuaram pagando, como o desconto mensal do IR foi de 222 reais (em 2018) para 464 reais (em 2022), um rombo no orçamento.

Veja abaixo quanto pagam por mês os contribuintes que deveriam estar isentos do imposto: