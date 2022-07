Marcello Casal JrAgência Brasil - 21/03/2019 IRPF: 3º lote de restituição terá correção de 2,02% com base na Selic

O terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2022 terá correção de 2,02% com base na taxa básica de juros da economia, a Selic. Atualmente, a Selic está em 13,25% ao ano. Isso significa que aqueles que têm restituição a receber terão ganhos maiores. O segundo lote, pago no dia 30 de junho, teve correção de 1%.

A Receita Federal liberou nesta sexta-feira (22) a consulta ao terceiro lote de restituição. Os valores serão depositados no dia 29 de julho na conta informada pelo contribuinte na declaração. Neste ano, também é possível receber o dinheiro via Pix, desde que a chave seja o número do CPF do declarante.

Cerca de 5,2 milhões de brasileiros serão contemplados, totalizando RS 6,3 bilhões pagos. Desse total, R$ 285,3 milhões serão reservados aos contribuintes com prioridade legal, sendo 9,4 mil idosos acima de 80 anos, 62,9 mil contribuintes entre 60 e 79 anos, 6,3 mil com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 29,5 mil cidadãos cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Também serão contemplados 5,1 milhões de contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 03 de maio.

Como consultar



Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet (www.gov.br/receitafederal), clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição".

Também é possível consultá-la por meio do Portal e-CAC. Veja o passo a passo:

Acesse o Portal e-CAC e vá em "Entrar com gov.br";

Em seguida, informe o CPF e clique em "Continuar";

Digite a senha e vá em "Entrar";

Em "Serviços em destaque", clique em "Meu Imposto de Renda (Extrato da Dirpf)".

Cai na malha fina, e agora?



Quando você envia a sua declaração do Imposto de Renda, ela passa por uma análise pelos sistemas da Receita Federal e é comparada com outras informações disponibilizadas por terceiros, que também devem prestar contas ao Fisco. Caso as informações apresentadas sejam incompatíveis, o contribuinte cai na chamada malha fina.

Para saber se sua declaração caiu na malha, você pode acessar o e-CAC, selecionar a opção "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)", e na aba "Processamento", escolher o item "Pendências de Malha". Lá também é possível saber o motivo pelo qual a sua declaração foi retida. Veja como reverter a situação: