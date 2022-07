Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro

O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou nesta quinta-feira (21) que tem a intenção de antecipar o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 para 9 de agosto.



"Nós colocamos como data ideal o dia 9 do mês de agosto e estamos fazendo todo o esforço do mundo para que a gente consiga cumprir essa data. Mas se não for, vai ser por um ou dois dias, no máximo", disse Nogueira em entrevista ao SBT News.

A primeira parcela de R$ 600 estava prevista para ser depositada a partir do dia 18 de agosto, para quem tem o NIS terminado em 1, conforme o calendário oficial do Bolsa Famílias para o próximo mês, mas o governo avalia que antecipar o pagamento retira uma marca petista do programa assistencial.

Além disso, Nogueira confirmou que o benefício de R$ 1.000 para caminhoneiros setá pago no mês que vem. Inicialmente, a data prevista é dia 5 de agosto, mas a liberação depende de dados do Ministério da Infraestrutura, que precisa correr para regulamentar o benefício .

"São menos pessoas. Então, a nossa expectativa é que talvez a gente consiga pagar, isso estar disponível antes até do Auxílio Brasil. É questão de poucos dias. Podemos trabalhar, por exemplo, com dia 5 para os caminhoneiros e dia 9 para o Auxílio. Não está fechado, mas é uma perspectiva e uma data que nós estamos trabalhando", continuou.

Outro benefício criado com a PEC Eleitoral, o dinheiro para taxistas ainda deve demorar, segundo o ministro da Casa Civil.

"Taxista é um pouco mais complicado, porque nós não sabemos quantos existem no Brasil, não existe esse cadastro. Os caminhoneiros nós temos a base de dados da ANTT [Agência Nacional de Transportes Terrestres]", explicou Nogueira.