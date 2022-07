Divulgação Aeronáutica divulga concurso com 225 vagas para quem tem nível médio

A Aeronáutica fará inscrições, de 26 de julho a 19 de agosto, para o Exame de Admissão ao Curso de Formação de Sargentos. São 225 vagas para brasileiros, de ambos os sexos, com idade entre 17 e 24 anos (até 31 de dezembro do ano da matrícula no curso), e ensino médio completo. Veja outros concursos abertos.

O concurso exige também não ter filhos ou dependentes, não ser casado ou haver constituído união estável. O valor da taxa de inscrição é de R$ 80.

Os candidatos farão provas escritas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática e Física, em 6 de novembro. Elas serão aplicadas em Belém (PA), Alcântara/São Luís (MA), Recife (PE), Natal (RN), Rio de Janeiro (RJ), Lagoa Santa/Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), São José dos Campos (SP), Campo Grande (MS), Canoas (RS), Santa Maria (RS), Curitiba (PR), Brasília (DF), Manaus (AM), Porto Velho (RO), Boa Vista (RR). Haverá ainda teste de condicionamento físico e teste psicológico.

Há vagas para aeronavegantes em Comunicações (20). Os não-aeronavegantes atuarão em Eletricidade e Instrumentos (20), Estrutura e Pintura (12), Meteorologia (20), Suprimento (23), Informações Aeronáuticas (12), Eletromecânica (12), Guarda e Segurança (10). Para o Controle de Tráfego Aéreo são 96 vagas. Aprovados para as vagas farão um curso no regime de internato militar em Guaratinguetá-SP com duração aproximada de dois anos, que abrange instruções nos Campos Geral, Militar e Técnico Especializado.