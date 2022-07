Reprodução Os dez mil primeiros assinantes contarão com promoção especial de assinatura por R$19,90

Cerca de 48 milhões de domicílios no Brasil contam com cães e gatos, segundo o IBGE, o que faz com que o país figure como o terceiro do mundo em população total de animais de estimação e um dos principais mercados pet do planeta. Diante desse cenário, a necessidade de cuidados especializados para os pets também vem crescendo nos últimos tempos.

Para facilitar o acesso ao atendimento especializado, a startup Vet4All começa a oferecer um serviço inovador: teleorientações relacionadas à saúde veterinária com qualidade, segurança e valor acessível.

Capitaneada pelo empresário Janguiê Diniz, através do seu family office Epitychia, a startup conta com tecnologia inovadora desenvolvida pela Pitang, uma das maiores empresas do Porto Digital de Recife, e sócia da iniciativa. Cerca de R$ 1,5 milhão está sendo investido na Vet4All neste início da operação.

O Vet4All chega para atender principalmente uma fatia do mercado que não conta com nenhum tipo de assistência aos pets. Por meio de um plano de assinatura e de uma plataforma digital, os tutores de cães e gatos terão acesso facilitado a veterinários 24 horas por dia, sete dias por semana.

Se houver necessidade, o veterinário indicará que o tutor procure um dos parceiros credenciados ao Vet4All para o atendimento presencial, exames ou outros procedimentos complementares.

"Estamos dando início à uma grande rede de assistência descentralizada e remota que pretende ampliar o acesso à saúde veterinária para ações preventivas ou emergenciais, com atendimentos sendo realizados dentro e fora do horário comercial", explica Janguiê Diniz.

Ele conta, ainda, que a startup já conta com a parceria de pet shops, clínicas veterinárias, clínicas de diagnóstico, serviços de banho e tosa, hotéis e creches. Nesses locais, os assinantes poderão usufruir de um desconto de até 20% na prestação de serviços e na aquisição de medicamentos e outros produtos.

Adesão

O serviço será oferecido para todo o país, começando por Pernambuco, e vai possibilitar um cuidado contínuo ao pet e colaborar para movimentar a cadeia produtiva do setor. Para ser assinante, o tutor precisará baixar o app Vet4All em uma loja de aplicativos para smartphone, registrar sua assinatura e fazer o cadastro do pet. O serviço é pago por meio de cartão de crédito. Quando desejar, abre o aplicativo e clica no botão da videochamada para realizar a orientação online.

Com o plano de assinatura Vet4One, o tutor contará com assistência para seu pet, com direito a duas teleorientações por mês, pagando apenas R$ 29,90 mensalmente. Os primeiros dez mil assinantes contarão com uma assinatura promocional por apenas R$ 19,90 mensais.

A promoção é válida até o dia 31 de agosto ou até completarem os dez mil primeiros assinantes alvo da campanha. Não há contrato de fidelidade por parte do tutor.

No aplicativo, será possível ter acesso ao mapa de clínicas, hospitais veterinários e lojas parceiras, ficando ciente de todas as possibilidades na região onde reside. Nessa rede, o assinante contará com benefícios e descontos exclusivos em produtos e serviços. Bastará informar que é cliente Vet4All. No app, também haverá o acesso ao histórico de atendimentos do pet.

Segundo Claudio Castro, sócio da Pitang e da startup, a expectativa é que o inovador serviço oferecido pela Vet4All seja ampliado para o resto do país nos próximos quatro meses e passe a atender tutores com orientações adequadas para cuidar da saúde e do bem-estar do pet.

"Ao assinar o Vet4All, o tutor economiza nas despesas de rotina de seu pet através de nossa rede de parceiros que oferecem descontos exclusivos, como por exemplo nos serviços de banho e tosa, compra de alimentos, medicamentos e produtos e serviços em geral. Ao final do mês, o tutor terá de fato uma economia relevante por meio desses descontos, investindo paralelamente no bem-estar e saúde de seu pet. Temos certeza de que vamos democratizar a assistência e salvar muitas vidas com as teleorientações", comentou.

Com o Vet4All o tutor pode usufruir da assistência caso perceba qualquer alteração física ou comportamental, independentemente da idade do animal, além de proporcionar uma melhor qualidade de vida para os pets e prevenir uma série de doenças.

Comunidade

Clínicas, hospitais veterinários e lojas de produtos e serviços para pets interessadas em fazer parte da Comunidade Vet4All podem se cadastrar no site . A adesão ao grupo de parceiros da startup é gratuita. Entre as condições para participar, estão oferecer e garantir vantagens e descontos exclusivos, qualidade do produto, do serviço e do atendimento para os clientes Vet4All.

Entre os parceiros em Pernambuco está o Plantão Veterinário 24h. Os demais podem ser conferidos no site da startup. Em outros estados, já estão credenciados o DOK hospital veterinário (RJ), Clínica veterinária CDMV(AL) e a Clínica Escola de Saúde Uninassau (SP).

Mais informações no site www.vet4all.com.br ou no perfil da plataforma nas mídias sociais: @vet4all.br.