Agência Brasil Diesel tem margem para cair R$ 0,14 nas refinarias

A Petrobras anunciou nesta terça-feira (19) que r eduziu em R$ 0,20 a gasolina nas refinarias a partir desta quarta-feira (20), com isso, a defasagem com relação ao preço internacional foi zerada . O preço do diesel, no entanto, não sofreu reajuste da estatal, mesmo tendo margem para cair R$ 0,14, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom).



A defasagem do diesel está em 3%, segundo nota técnica da Abicom, sendo assim, o preço do combustível pode cair entre R$0,08/L a R$0,19/L, a depender do porto de operação.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

A Petrobras estava a 33 dias sem reajuste nos combustíveis, quando aumentou em 14,25% o diesel e 5,18% a gasolina.

O preço de paridade de importação (ppi) foi calculado usando como referência os valores para gasolina, óleo diesel, câmbio, RVO e frete marítimo no fechamento do mercado no dia 19/07/2022.

Petróleo tem queda

Os preços para os contratos futuros do petróleo operam com queda na manhã desta quarta-feira (20), em meio às expectativas pelo aumento nos estoques de petróleo dos Estados Unidos.

Por volta de 09h10, no horário de Brasília, o preço do contrato para setembro do petróleo tipo Brent caía 1,31%, negociado a US$ 105,94, o barril.

Já o preço do contrato para agosto do tipo WTI cedia 1,39%, cotado a US$ 102,77, o barril.