Ivonete Dainese Bolsonaro diz que manterá Auxílio Brasil de R$ 600 em 2023 se reeleito

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira (19) que manterá o valor do Auxílio Brasil em R$ 600 caso seja reeleito. "Manteremos o Auxílio Brasil no valor de R$ 600 em 2023 dentro da responsabilidade fiscal", declarou em entrevista à CNN no Palácio da Alvorada.



O aumento do benefício estava previsto na chamada Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Eleitoral, promulgada pelo Congresso Nacional na semana passada. O novo valor deve começar a ser pago já em agosto.

A equipe econômica estuda iniciar o pagamento no dia 8 do próximo mês, mas integrantes do governo já falam em antecipar a data para o dia 5. A Caixa Econômica Federal, responsável pelo pagamento, ainda não confirmou a data oficial.

Há uma semana, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também disse que manteria o Auxílio Brasil em R$ 600, caso seja eleito em outubro.

"Eu quero manter. O PT queria que o auxílio fosse de R$ 600 já em 2020. Bolsonaro que fez uma coisa engraçada: criou uma série de benefícios em período eleitoral que duram até dezembro. Depois disso, vale a palavra de Bolsonaro, que não vale nada, como o mundo sabe, porque todo mundo sabe que ele é mentiroso", alfinetou o petista, em entrevista ao Correio Brazilienze.

Lula tem 51% das intenções de voto em um eventual 2º turno, contra 38% de Bolsonaro, revela a nova pesquisa PoderData, divulgada nesta quarta-feira. No 1º turno, o ex-presidente aparece com 43% dos votos, e Jair Bolsonaro, com 37%.

Foram 3.000 entrevistas por telefone, durante os dias 17 e 19 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, e o intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o número BR-07122/2022.

O PoderData também mostra que Lula tem 52% das intenções de voto entre os eleitores que declaram ter recebido alguma parcela do Auxílio Brasil. Bolsonaro tem 32%.