Isac Nóbrega/PR Jair Bolsonaro disse que Petrobras terá 'novo rumo' com Paes de Andrade na presidência

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (19) que a Petrobras vai "achar seu rumo", após a posse de um novo presidente, e que vai "começar a dar boa notícia". Horas depois, a empresa anunciou uma redução de R$ 0,20 no preço da gasolina.

A declaração de Bolsonaro ocorreu em conversa com apoiadores, no Palácio da Alvorada. O economista Caio Paes de Andrade, que tomou posse no comando da empresa no fim do mês passado, é o quarto presidente da companhia no governo Bolsonaro.

"Os caminhoneiros sofreram com aumento no combustível, foi no mundo todo. Acho que a Petrobras vai achar seu rumo agora, (com um) novo presidente. Vai começar a dar boa notícia para a gente", disse.

No início da tarde, a Petrobras anunciou que a partir de quinta-feira o preço médio de venda de gasolina para as distribuidoras passará de R$ 4,06 para R$ 3,86 por litro. É uma queda de 4,92%.

Depois do anúncio da Petrobras, Bolsonaro divulgou a redução em suas redes sociais e afirmou que "brevemente" o Brasil terá uma das gasolinas "mais baratas do mundo".