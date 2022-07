Gustavo Raniere/ME 14.06.2022 Guedes, Bolsonaro e Sachsida participaram do evento que marcou capitalização da Eletrobras

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em conjunto com a Economist Impact, realizou um estudo em toda a América Latina e Caribe que apontou o Brasil como melhor país da região para parcerias público-privadas (PPPs), modelo muito usado em projetos de infraestrutura .

Também se destacou no documento o Chile, seguido pelo Uruguai. Colômbia e Peru completam os cinco mais bem avaliados no estudo, chamado de Infrascópio. As PPPs estão entre os principais instrumentos do governo para estimular investimentos em infraestrutura, que o Brasil precisa dobrar, segundo estudo da CNI.

A pesquisa é realizada a cada dois anos e, nesta edição, incluiu 26 países. São considerados indicadores que medem a qualidade da regulação e das instituições do país, condições de financiamento, sustentabilidade, gerenciamento de risco e medição de performance.

Infrascópio 2021/22

Países Notas



Brasil 76,3

Chile 75,3

Uruguai 66,8

Colômbia 66,4

Peru 63,4

Panamá 61,1

Costa Rica 60,7

El Salvador 58,1

Guatemala 57,2

República Dominicana 57,1

México 56,9

Jamaica 54,8

Honduras 54,6

Paraguai 53,4

Equador 48,7

Argentina 48

Nicarágua 44,2

Guiana 42,1

Bahamas 37

Haiti 27,5

Trinidad & Tobago 25,3

Bolívia 23,8

Belize 21,8

Barbados 18

Venezuela 17,4

Suriname 13,9

Cuba* *sem classificação

Fonte: Infrascope - BID/Economist Impact

A partir das notas para esses quesitos, os ambientes de negócios dos países são classificados entre "maduros", "desenvolvidos", "emergentes" e "nascentes". Na região, o estudo não considerou nenhum dos mercados como "maduros", mas sete países conquistaram a categoria de mercado "desenvolvido".

Brasil e Chile são considerados "desenvolvidos" líderes, com as maiores pontuações. Já Uruguai, Colômbia, Peru, Panamá e Costa Rica são "desenvolvidos" com alta performance, um pouco abaixo dos dois primeiros.

Entram na categoria "emergente" de mercados para PPPs países como México, El Salvador, Jamaica e Paraguai. Os "emergentes" médios são Argentina, Equador e Bahamas, e os "nascentes", Haiti, Bolívia, Belize e Suriname.

Histórico do Brasil é destacado.

No caso do Brasil, o relatório apontou que o país tem um dos mercados para parcerias público-privadas mais ativos da região e uma das histórias mais antigas de participação privada no setor de infraestrutura.

“O ambiente brasileiro para PPPs tem quatro principais destaques: uma agência bem equipada e financiada, um processo de seleção e preparação de projetos eficiente, a atenção para sustentabilidade social e ambiental durante a fase de preparação e as frequentes avaliações de performance e impacto”, aponta o documento.

O relatório ainda destaca que o Programa de Parceria de Investimentos (PPI), sob responsabilidade atualmente do Ministério da Economia, gerencia os projetos em várias fases e que a estrutura legal inclui preocupação com medidas de sustentabilidade, além de um monitoramento da qualidade dos serviços prestados.

Pontos fracos

Entre os desafios principais do Brasil nessa área, o relatório também aponta quatro principais fatores.

O primeiro é garantir a alocação apropriada dos riscos do projeto entre as esferas pública e privada. O segundo é melhorar a ordenação entre as diferentes agências governamentais nos processos de desenvolvimento, implementação e supervisão dos projetos.

O documento recomenda ainda reforçar a certeza legal nos contratos e melhorar a avaliação dos impactos ambientais e sociais após a finalização dos projetos.

“Em adição, o progresso dos fatores mencionados relacionados ao enquadramento legal e coordenação institucional trariam mais consistência na performance brasileira no quesito de regulamentação e instituições”, ressalta o projeto.