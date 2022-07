Ivonete Dainese Petrobras convoca assembleia para eleger Conselho de Administração

A Petrobras publicou nesta terça-feira (19) o edital de convocação para a assembleia geral extraordinária, marcada para o próximo dia 19 de agosto às 13h, que vai avaliar a nova lista de nomes para compor o Conselho de Administração (CA) da empresa.

Em nota, a Petrobras informou que o Conselho de Administração "validou integralmente as análises do Comitê de Elegibilidade (Celeg) em relação aos candidatos indicados pelo acionista controlador e pelos acionistas minoritários para o CA da companhia".

A decisão foi tomada em reunião extraordinária realizada ontem (18), com a presença apenas dos membros que não foram indicados para nova eleição.

A aprovação da convocação da assembleia geral, por maioria, ocorreu com a participação de todos os membros do CA. "Fatos julgados relevantes sobre o tema serão tempestivamente divulgados ao mercado", concluiu a nota.