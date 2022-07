Brasil Econômico iGDeias - Marketing Digital é ou não essencial para qualquer empreendedor sobreviver



A internet revolucionou a forma de fazer negócio, inclusive, transformou a publicidade. O que era anúncio em jornal, virou post em redes sociais, e a propaganda televisiva virou anúncio no YouTube. Essa mudança diminuiu os custos, mas aumentou a demanda por boas ideias que se destaquem no meio de tanta propaganda. Para isso, profissionais se dedicam ao Marketing Digital, tendência que será tema da live do iG nesta terça-feira (19), às 12h, transmitida no YouTube, Facebook , LinkedIn e Twitch .

Para conversar sobre essa revolução, o iG convidou Anselmo Albuquerque, Estrategista Digital, com mais de 15 anos de experiência tendo desenvolvido estratégias para grandes marcas como como Baterias Moura, M. Dias Branco, Walmart, Pedigree, Sebrae, Whiskas, Pitú, Toyota, Grupo Parvi e Tintas Iquine. É co-fundador da Jogga Digital, startup focada em performance para campanhas digitais. Em 2019, foi Eleito como Melhor Profissional de Planejamento do Ano do Brasil, concedido pelo Ampro Globes Awards.

Também é co-fundador do Clube de Planejamento de Pernambuco - CPPE e da Escola Mão na Massa, um projeto que busca compartilhar com profissionais e estudantes métodos práticos de como pensar estratégico, definir e resolver problemas, raciocinar sobre dados e gerar insights inspiradores.

O que é?

O Marketing Digital é o conjunto de estratégias voltadas para a promoção de uma marca no ambiente online, sempre com o objetivo de promover empresas ou produtos. Com isso, as marcas fazem uso de diferentes canais digitais e métodos que permitem a análise dos dados em tempo real.

Além de criar uma identidade online, as marcas se vendem para o consumidor de forma mais agradável e tornam a experiência mais prazerosa, fundamental para o ambiente digital.

O intermédio do vendedor de loja deixou de existir e agora as marcas fazem anúncios cada vez mais chamativos e com textos que prendem o leitor, a fim de fixar a ideia na mente dele. Com isso, ganham relevância no ambiente extremamente competitivo que é a internet.

Em 2021, 12,9 milhões de brasileiros compraram pela primeira vez na internet, elevando o total de consumidores online no país para 87,7 milhões. O meio mais usado para as compras na internet foram celulares, que responderam por 59% dos pedidos e por 52% do faturamento (R$ 95,4 bilhões), uma alta de 32% sobre 2020, segundo a pesquisa da NielsenIQ|ebit, realizada desde 2001.

Com isso, formar uma identidade visual que garanta a presença da sua empresa nas redes é essencial para o bom funcionamento do negócio.

Assista