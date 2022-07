Reprodução/ Proteste.org Essa é a terceira semana seguida de queda no preço da gasolina, segundo ANP

Os preços da gasolina e do diesel tiveram queda nos postos pela terceira semana seguida, de acordo com pesquisa da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

O preço da gasolina nesta semana ficou em R$ 6,07, em média, por litro no Brasil. É uma queda de 6,47% em relação aos R$ 6,49 da semana passada.

É o menor valor desde agosto do ano passado, quando o preço médio do mês ficou em R$ 5,93 por litro, segundo a ANP. Em setembro de 2021, o valor médio foi de R$ 6,08 por litro no Brasil.

O diesel também teve recuo de 0,53% nessas duas últimas semanas, passando de R$ 7,52 para R$ 7,48.

A queda nos preços reflete a redução na alíquota do ICMS por parte dos estados.