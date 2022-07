Reprodução Adolfo Sachida, ministro de Minas e Energia, em um posto de gasolina de Brasília

O ministro da Economia, Adolfo Sachsida, abandonou a discrição que mantinha até deixar a equipe de Paulo Guedes na pasta da Economia, em maio deste ano, e adotou uma postura mais ativa nas redes sociais. Nesta quarta-feira (6), Sachsida gravou um vídeo em um posto de combustíveis de Brasília, para mostrar que o litro da gasolina estava com o preço abaixo de R$ 6,00 .

"Olá, meus amigos. Meu nome é Adolfo Sachsida e sou o ministro de Minas e Energia. Hoje é dia 7 de julho e estou aqui no Posto Ipiranga do Noroeste em Brasília, no Distrito Federal, e está aqui o preço da gasolina atrás de mim: R$ 5,99. Então, é isso: competição, transparência e trabalho duro, e estamos conseguindo reduzir o preço do combustível. Fiquem com Deus e obrigado a todos que ajudaram", disse o ministro.

Preço da gasolina abaixo de R$ 6 em Brasília. Com transparência, competição e trabalho duro os resultados aparecem. pic.twitter.com/G02dbQmMvy — Adolfo Sachsida (@ASachsida) July 7, 2022

Sachsida poderia ter ido a um estabelecimento de qualquer bandeira, mas escolheu o Posto Ipiranga. É assim que o presidente Jair Bolsonaro costuma chamar Paulo Guedes, desde o início do governo, numa alusão a um comercial que dizia que era possível encontrar qualquer coisa em um posto da marca.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Mais cedo, o ministro de Minas e Energia falou sobre um decreto, divulgado na noite de quinta-feira (7), que obriga os postos de combustíveis a informar, “de forma correta e clara”, os preços dos combustíveis praticados antes e depois da redução de impostos.

“Competição e transparência!”, escreveu em uma rede social.

Na quarta-feira (6), ele divulgou uma tabela com o potencial de redução no preço da gasolina por estado. Ressaltou que, na média, o valor do produto pode cair até R$ 1,55 por litro.

“Veja até quanto pode cair o litro da gasolina no seu estado e compare com o preço cobrado nas bombas. Quanto mais competição e transparência melhor para o consumidor”.

Sachsida costuma falar não apenas de medidas ligadas a seu ministério, como investimentos em energia, mineração, petróleo e gás. Gosta de comentar o desempenho dos principais indicadores econômicos e, volta e meia, elogia Guedes e sua equipe.

Nesta sexta (8), ele publicou um vídeo de um consumidor jogando gasolina no chão para comemorar queda no preço.

Bom demais ver a alegria do brasileiro com a queda do preço da gasolina. Deixo meu abraço a esse brasileiro que não conheço mas que alegrou meu dia com sua alegria e bom humor!!! Boa sexta-feira a todos, fiquem com Deus. pic.twitter.com/z4dCpQZ2tQ — Adolfo Sachsida (@ASachsida) July 8, 2022