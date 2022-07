Ana Branco/Agência O Globo Valor da cesta básica tem alta de 2,07% em São Paulo, revela Procon-SP

O valor da cesta básica na capital paulista subiu 2,07% em junho, revelou o levantamento mensal do Procon-SP em parceria com o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). O preço médio do conjunto de alimentos básicos era de R$ 1.226,12 no fim de maio e passou para R$ 1.251,44 no fim do mês passado.



No acumulado do ano, a cesta básica teve alta de 15,02%, em comparação com dezembro de 2021. Nos últimos doze meses, ela acumula aumento de 18,05%.

Conforme a pesquisa, divulgada nesta quarta-feira (13), os grupos que mais ficaram caros foram o de alimentação (1,87%), limpeza (2,28%) e higine pessoal (5,30%).

O Procon-SP revela ainda maior pressão sobre a margarina, que subiu 10,95%, impulsionada pelo aumento da demanda mundial de soja e pela variação do dólar. Farinha de mandioca e leite UHT também estão entre os produtos que mais subiram de preço, 10,11% e 9,90%, respectivamente.

Dos 39 produtos pesquisados pelo órgão, 28 apresentaram alta, 10 diminuíram de preço e 1 permaneceu estável no mês de junho.

As maiores quedas foram as da batata (-11,79%) da cebola (-8,17%) e ovos brancos (-3,00%).