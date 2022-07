Fabrizio Gueratto Inflação nos eua aumentam expectativa por juros altos

Os Estados Unidos registraram alta de 1,3% na inflação de junho e, no acumulado de 12 meses chega a 9,1%, maior alta desde novembro de 1981, quando o CPI (índice de preços ao consumidor, na sigla em inglês) atingiu 9,6%. O Bureau of Labor Statistics (BLS) divulgou o resultado nesta quarta-feira (13).

Em maio, o índice havia subido 0,3%. Segundo o BLS, o setor de energia subiu 7,5%, contribuindo com quase metade da alta inflacionária no país.

O resultado levou especialistas a projetarem uma alta mais acelerada na curva de juros note-americana.

O setor foi puxado pela gasolina, que teve alta de 11,2%. A alimentação subiu de 1% em junho. Excluindo energia e alimentação e energia, o CPI avançou 0,7% no mês.

No Brasil, em 12 meses, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) teve alta de 11,89% no acumulado de 12 meses até junho, o que é 2,79 pontos percentuais abaixo do índice norte-americano.

Analistas projetam que o valor tende a arrefecer, com uma série de meses em deflação devido à queda no ICMS de combustíveis e energia.

Desde 2020, ano em que a economia foi abalada pela pandemia, o país não tinha deflação.