Paulo Sérgio Câmara/O GLobo PEC Eleitoral: Câmara retoma votação após suspensão por falha técnica

Em meia hora, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), retomou a sessão para a votação da proposta de emenda à Constituição (PEC) Eleitoral, que institui um estado de emergência e amplia o pagamento de benefícios às vésperas das eleições, e fez uma manobra para garantir a presença de deputados na sessão. Com pedidos da oposição e do Novo para encerrar a sessão da terça (12), Lira fez uma manobra para permitir o registro remoto de presença para os deputados a partir desta quarta-feira (13), e válido até sexta.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG



Com isso, encerrou a sessão da terça-feira por volta de 11h25 e marcou o início de uma nova sessão deliberativa para votar a PEC às 11h30. Essa é uma solução que vai garantir quórum para a votação. O grande trunfo da suspensão da sessão era conservar o quórum elevado que já tinha sido alcançado na terça-feira. Nos dias de sessão — terças, quartas e quintas —, os deputados precisam registrar presença na sessão no plenário, mas podem votar remotamente.



Com a decisão da mesa, a partir da nova sessão, que continuará a votação da PEC, os deputados que não estão em Brasília podem registrar as presenças de qualquer lugar, por meio do Infoleg.

O argumento é que o regimento da Câmara só permite que a suspensão de sessão dure uma hora. Por isso, querem que Lira encerre a sessão da terça-feira para iniciar uma nova. Ao manter a sessão, Lira garante o quórum elevado e os deputados que já não estão mais em Brasília podem votar remotamente. Se ele encerrar a sessão e convocar uma nova, pode esbarrar no problema de quórum, já que os parlamentares precisam registrar a presença na Câmara.

Lira já teve uma reunião com os líderes da oposição para discutir o procedimento para esta sessão de quarta-feira. Como o GLOBO mostrou, a oposição protocolou um requerimento pedindo o encerramento da sessão, para cumprir o regimento da Casa que permite intervalo de apenas uma hora.

Ao deixar o gabinete de Lira, os deputados da oposição afirmaram que o presidente não quer encerrar a sessão, alegando a falha técnica no sistema Infoleg como um fator extraordinário.

"Ele prefere tratar a questão como um fato extraordinário, e não um rompimento de regimento, porque não tem nenhum laudo, tem o inquérito instalado pela polícia federal, mas não tem nenhuma conclusão", afirmou Reginaldo Lopes (PT-MG), líder do partido ao deixar a reunião.

Na sequência, ele se reuniu com deputados da base, num encontro em que foi definida a reabertura do painel, com o quórum de terça-feira. Lira, então, foi para o plenário e retomou os trabalhos, e já está sendo questionado pela oposição e pelo Novo.