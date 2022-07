Divulgação Guarda Mirim de Sorocaba – Casa do Aprendiz e o Instituto Êxito de Empreendedorismo firmam parceria

O Instituto Êxito de Empreendedorismo e a Guarda Mirim de Sorocaba - Casa do Aprendiz, do interior de São Paulo, firmaram convênio para levar a educação empreendedora aos jovens assistidos pela instituição, que fazem parte do programa Jovem Aprendiz. Através da plataforma on-line do Instituto Êxito, os jovens aprendizes terão disponíveis cerca de mil conteúdos totalmente gratuitos. Neste primeiro momento serão beneficiados 500 jovens, na faixa etária de 14 e 24 anos.

Nesta quinta-feira (07), foi realizada uma apresentação aos jovens aprendizes da Guarda Mirim de Sorocaba, na qual eles tiveram a oportunidade de conhecer e sanar todas as dúvidas referentes a plataforma on-line do Instituto Êxito de Empreendedorismo para darem início aos cursos. “Estamos muito satisfeitos e felizes em poder proporcionar os nossos cursos, mentorias, vídeos e palestra inspiracionais para os jovens da Guarda Mirim de Sorocaba”, afirma o presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Janguiê Diniz. “Esperamos que todos possam usufruir imensamente de todos os conteúdos da nossa plataforma on-line, pois acreditamos que única maneira de transformar o nosso país é através da educação empreendedora. Vamos alcançar esse objetivo juntos”, finaliza.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Para a Diretoria da Guarda Mirim Sorocaba e para o consultor Sr. Diogo Garcia, a parceria chega num ótimo momento. “A nossa expectativa é que os cursos do Instituto Êxito possam ajudar os jovens que fazem parte do projeto Jovem Aprendiz no empreendedorismo, na educação, no desenvolvimento humano, pessoal e profissional. Temos a certeza de que eles todos serão impactados de forma bastante significativa”, ressalta.

A partir do Termo de Convenio e Cooperação Educacional, cerca de mil conteúdos gratuitos da plataforma virtual estarão disponíveis aos beneficiários. Basta acessar o site da Instituição , realizar o cadastro e, a partir daí, navegar em todo o conteúdo disponível.

Os usuários também terão acesso às mentorias online, realizadas pelo aplicativo Toolzz Mentor, por grandes nomes do empreendedorismo e sócios do Instituto, como: José Roberto Marques, presidente do Instituto Brasileiro de Coaching (IBC); Janguiê Diniz, fundador do grupo Ser Educacional; Guilherme Benchimol, fundador da IP Inc.; Antônio Carbonari Netto, fundador do grupo Anhanguera Educacional; Carol Paiffer, presidente da Atom; João Appolinário, fundador e CEO da Polishop; Ricardo Bellino, empreendedor serial; Geraldo Rufino, presidente da JR Diesel; Gustavo Caetano, CEO da Samba Tech; João Kepler, fundador e presidente do Fundo de Investimentos Bossa Nova; Fábio Coelho, presidente do Google Brasil, entre outros.

Sobre o Instituto Êxito

O Instituto Êxito de Empreendedorismo é o resultado de um sonho que envolve empreendedores visionários dos mais variados segmentos do Brasil. Hoje, já conta mais com mais de 600 sócios que compactuam de um mesmo propósito: fazer do empreendedorismo a turbina para impulsionar vidas e histórias.

O Êxito tem a filosofia de que, independentemente da classe social e econômica, qualquer pessoa pode transformar suas ideias em ações que mudem e melhorem a realidade e a comunidade na qual vive. Por isso, nasceu com o objetivo de estimular o dom empreendedor dos jovens, especialmente os de escolas públicas, onde há muitos talentos escondidos e boas ideias a serem impulsionadas.

Constituído como uma instituição sem fins lucrativos, seu principal objetivo - plano de ação está em oferecer uma plataforma de cursos online e gratuitos, além de realizar diversas ações voltadas para o fomento ao empreendedorismo.

Sobre a Guarda Mirim de Sorocaba

A Guarda Mirim de Sorocaba, fundada em 1963, hoje com 59 anos de existência e atuação, é um Projeto Social sem fins lucrativos que trabalha com o Programa Jovem Aprendiz atendendo a faixa etária de 14 a 24 anos, colocando-os no mercado de trabalho, uma oportunidade importante e única de inclusão social, regulamentada pelas Leis 10.097 de 19.12.2000; 11.180 de 23.09.2005; e 1.788 de 25.09.2008 e posteriores, levando-se em conta todas as demais legislações vigentes que envolvem adolescentes e jovens, como o Estatuto da Criança e do Adolescente dentre outras.

A GMS também implantou o Programa de Estágio proporcionando e ampliando aos nossos atendidos o leque de oportunidades.

Construindo o futuro com responsabilidade social!