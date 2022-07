MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Único estado que registrou aumento nos preços dos combustíveis foi Espírito Santo

A gasolina e o diesel registraram queda pela segunda semana seguida nos postos de combustíveis, revela pesquisa da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

A gasolina teve redução de R$ 7,13 para R$ 6,49, na média do Brasil. É uma queda de 8,9% (ou R$ 0,64). Segundo a ANP, houve queda em todos os estados do país.

No Rio de Janeiro, passou de R$ 7,64 para R$ 6,58. É uma queda de R$ 1,06 por litro, dentro do que esperava o governo do Estado do Rio quando reduziu o ICMS.

Semana passada, o governo estadual do Rio anunciou redução do ICMS sobre os combustíveis. No estado — que tem a maior alíquota do país —, o percentual caiu de 32% para 18%.

Já o diesel no Brasil caiu menos, de R$ 7,55 parra R$ 7,52 - queda de 0,39%. O único estado a ter foi o Espírito Santo, cujo preço do diesel subiu de R$ 7,39 para R$ 7,41. No Mato Grosso do Sul, Pará e Pernambuco os preços ficaram estáveis.