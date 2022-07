MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Aplicativo do Banco do Brasil não abre e fica fora do ar nesta quinta

O aplicativo do Banco do Brasil para celulares Android e iPhone (iOS) está fora do ar, nesta quinta-feira (7). Desde às 10h30 (horário de Brasília), há relatos de usuários nas redes sociais com dificuldade de pagar boletos ou acessar contas por meio não só do app, como também do site para navegadores web.

No site DownDetector, é possível ver que a instabilidade começou pela manhã. Pelo que parece, os serviços do banco continuam inacessíveis até o momento de publicação desta nota, por volta de 14h25.

O problema atinge todas as regiões do país, com relatos concentrados nas principais capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegra, Salvador, Fortaleza, Belém e Brasília.

Enquanto isso, no Twitter, usuários reclamam que não conseguem acessar o aplicativo. Algumas pessoas comentaram que não conseguiam sequer fazer login no aplicativo.

O app do banco do brasil ta sem funcionar, eu já tava nervosa achando que algum bandido tinha hackeado minha conta — carol (@metrificadora) July 7, 2022

@BancodoBrasil no dia do pagamento é sacanagem hein. pic.twitter.com/9AnpobZFca — Michel Bruno Peixoto (@michelpeixoto88) July 7, 2022

Por aqui, testamos acessar o aplicativo para iPhone (iOS) e também não conseguimos entrar na conta. Ao tentar acessar o perfil, o programa emite uma mensagem de erro dizendo que "aconteceu um problema de conexão com nosso app, tente mais tarde".

Murilo Tunholi/Tecnoblog Aplicativo do Banco do Brasil está fora do ar





Banco do Brasil ainda não reconheceu a falha



Ainda não sabemos a causa da falha, nem existe um prazo para ela ser corrigida. O Tecnoblog entrou em contato com o banco para saber a causa do problema, mas ainda não obteve resposta.

Vamos atualizar este texto com o posicionamento do Banco do Brasil, assim que a empresa retornar as mensagens.