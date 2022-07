Bruno Gall De Blasi Acesso deve ser feito de forma virtual

Os interessados em aprender um idioma podem se inscrever no curso gratuito de Imersão em Língua Estrangeira – níveis básico e intermediário (inglês e espanhol) oferecido pelo Sesc RJ. São oferecidas 692 vagas. Os interessados podem se inscrever até 10 de julho, preenchendo um formulário pelo link.

O edital da seleção está disponível no site do Sesc Rj. A seleção será feita de forma on-line. O resultado deverá ser divulgado no dia 3 de agosto. A previsão é que o curso tenha início no dia 8 do mês que vem.

Serão formadas 83 turmas em diferentes dias e horários, com opções de uma ou duas aulas semanais com duração de até três horas.

Podem participar do processo seletivo os maiores de 15 anos cuja renda familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos nacionais (R$ 3.636).

Vale destacar que alunos da educação básica da rede pública têm preferência, assim como trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes, embora a capacitação seja aberta a todos os que se enquadrarem no critério de renda.

Segundo o Sesc RJ, o nível básico A1 e A2 será oferecido nas modalidades presencial e virtual. As aulas presenciais acontecerão em oito municípios: Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Barra Mansa, Campos, Niterói, Nova Friburgo, São Gonçalo e Três Rios.

As aulas do nível intermediário (B1 e B2) ocorrerão apenas no ambiente virtual.

A partir do dia 11 de julho, serão abertas novas vagas para os cursos pagos, neste caso destinadas àqueles com renda mensal familiar superior a três salários mínimos.

Documentos necessários: