Reprodução Cidades atendidas pela Enel em SP

Os municípios de São Paulo atendidos pela Enel terão aumento médio na tarifa conta de luz de 12,04% a partir desta segunda-feira (4). A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou o reajuste no último dia 28 e agora, ao todo, moradores de 24 cidades pagarão mais caro pela energia. As demais cidades do estado, atendidas pela CPFL, não terão aumento.



O aumento médio será de 12,04%, sendo 18,03% para alta tensão e de 10,15% para baixa tensão.

O percentual aprovado já considera parte das medidas já aprovadas pelo governo e pelo Congresso para frear a alta no preço das tarifas de energia em ano eleitoral. Dessa forma, o aumento ficou próximo da inflação do ano passado.

Os deputados estaduais do PSOL tentam reverter o reajuste por meio de um projeto de decreto legislativo.



Em 21 de junho, a Aneel anunciou reajuste de até 63,7% nos valores das bandeiras tarifárias, ou seja, a cobrança extra na conta de luz, para o período de julho de 2022 a junho de 2023.

Desde 16 de abril, está em vigor a bandeira verde, quando não há cobrança extra aplicada à conta de luz.