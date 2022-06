Fernanda Capelli Reajuste na conta de energia elétrica será de 10%

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira (28) um reajuste de 12,04% nas contas de luz dos clientes residenciais da Enel São Paulo, distribuidora que atende a região metropolitana de São Paulo.

Para os consumidores industriais e outros grandes clientes, a alta será de 18%. Os novos valores passam a vigorar em 4 de julho.

O percentual aprovado já considera parte das medidas já aprovadas pelo governo e pelo Congresso para frear a alta no preço das tarifas de energia em ano eleitoral. Dessa forma, o aumento ficou próximo da inflação do ano passado.

Entre as medidas está a devolução do PIS/Cofins cobrado a mais dos consumidores de eletricidade. A medida resultou em redução de 8,7% frente ao aumento previsto inicialmente.

Foi contabilizado também parte do aporte de R$ 5 bilhões que a Eletrobras fará na Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), um fundo do setor elétrico que banca as medidas do setor. A redução com a iniciativa foi de 2,84%.

Segundo o relator do processo, diretor Hélvio Guerra, a lei que limita a incidência a alíquota de ICMS a até 18% sobre energia elétrica poderia reduzir ainda mais os aumentos.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Apesar de já ter sido sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, os estados ainda precisam regulamentá-la de modo que ela não foi considerada neste processo tarifário.



O estado de São Paulo já implantou a redução sobre combustíveis, mas ainda não contemplou as tarifas de energia elétrica.

De acordo com a Aneel, contribuirá para atenuar o preço final da energia dos consumidores da Enel-SP em aproximadamente 10,4%.

A Enel-SP atende a 18 milhões de pessoas, distribuindo energia elétrica para 24 municípios da região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital.

Os reajustes nas contas de luz são definidos anualmente pela Aneel, de acordo com o contrato de concessão. Eles consideram, entre outros fatores, o comportamento do dólar, o custo para compra de energia e encargos embutidos nas tarifas.