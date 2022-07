Lorena Amaro Elon Musk

A montadora de carros elétricos Tesla, do bilionário Elon Musk , recebeu um processo nesta quinta-feira (30) de um grupo de 15 ex e atuais empregados que alegam racismo e assédio nas fábricas, informa a agência Reuters. A empresa sofre pelo menos dez outras acusações do tipo.

Os funcionários dizem ter sofrido comentários discriminatórios dos colegas, superiores e dos recursos humanos da companhia diariamente. As acusações se concentram na planta de Fremont e foram registradas na Justiça da Califórnia.

Os relatos dizem que termos como "nigga", algo como "neguinho", no português, e "escravidão" eram corriqueiros, além de insinuações sexuais.

Alguns dos queixosos foram designados para os cargos de maior demanda física, ou preteridos para promoção, de acordo com o processo.



Um dos casos cita um funcionário que foi imediatamente rebaixado na empresa após pedir licença para se tratar da Covid-19.

À Reuters, a Tesla negou as acusações e disse que tem políticas em vigor para prevenir e abordar a má conduta no local de trabalho.