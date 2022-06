Felipe Moreno Gasolina e etanol registraram altas no último semestre

O litro da gasolina encerrou o mês de junho com média de preço de R$ 7,56, cerca de 0,23% mais alto do que o fechamento do mês passado. O etanol, por outro lado, registrou recuo de quase 2% em comparação à maio. Os dados coletados são do IPTL, índice de preços de combustíveis que utiliza os valores de 21 mil postos credenciados pela Ticket Log.

Por região, o Norte e o Nordeste registraram aumento no preço da gasolina: a maior alta registrada no país foi nordestina, alcançando R$ 7,71 e fechando o período com 0,88% de aumento. Já o menor valor é econtrado no Sul, com baixa e preço médio de R$ 7,19

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

O etanol registrou quedo por todo o país, porém a região que registrou a menor média foi o Sudeste, com baixa de 6,12% no último mês. Porém, o menor preço foi encontrado no Centro-Oeste, onde o litro encontra-se por R$ 5,43. Já o valor mais caro é do Norte, comercializado a R$ 6,26.

Embora tenham a maior redução de preço a gasolina mais cara do Brasil é a do Piauí, que está sendo vendida a R$ 8,07. Já a maior porcentagem de aumento foi a da Bahia, com 3,20% e um preço que saltou de R$ 7,78 para R$ 8,03. São Paulo é o lugar onde o litro está mais barato, por R$ 6,99.

No caso do etanol, o maior valor também foi encontrado no Pará por R$ 6,81 embora também tenha registrado queda. O Alagoas teve a maior alta porcentual e passou de R$ 6,01 para R$ 6,15. Já a menor redução também foi de são paulo, de 8,41%.