Luis Macedo/Câmara dos Deputados 'Quem recebe um botijão a cada dois meses vai receber um botijão a cada mês', diz Lira

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta terça-feira (28) que os beneficiários do vale-gás vão passar a receber um botijão de gás a cada mês, e não bimestralmente. Entretanto, o programa prevê a entrada de 50% do valor médio do botijão, e não o preço inteiro.

Lira participou de uma entrega de casas em Maceió, ao lado do presidente Jair Bolsonaro. O presidente da Câmara destacou o aumento do vale-gás e do Auxílio Brasil, medidas que estão sendo discutidas pelo governo federal e por lideranças do Congresso, mas que ainda não foram aprovadas.

"Essa semana nasce já no Congresso, junto com o presidente Bolsonaro, a ideia do governo de dar a todos os integrantes do Renda Brasil (Auxílio Brasil) mais 200 reais para ajudar nesse sofrimento. Para aprovarmos o dobro do vale gás para os mais necessitados. Quem recebe um botijão de gás a cada dois meses, vai receber um botijão a cada mês", disse Lira.

Criado no ano passado, o Auxílio Gás é destinado a cerca de 5,5 milhões de famílias. O valor do benefício corresponde a 50% da média do preço do botijão de 13kg, o gás de cozinha e é pago a cada dois meses.

Hoje, o valor é de R$ 53, abaixo da média nacional do preço do produto. A ideia agora é aumentar o número de famílias beneficiadas e também o valor do auxílio. Além disso, o governo deve aumentar a periodicidade do pagamento.