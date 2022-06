shutterstock Vale-gás de junho não cobre nem metade do botijão em 23 estados e DF

Os R$ 53 pagos pelo programa Auxílio-Gás em junho não cobrem nem a metade do valor médio de um botijão de 13 kg em 23 estados e no Distrito Federal. As exceções são para o Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia.



O programa, criado no governo de Jair Bolsonaro (PL), concede a cada dois meses uma quantia correspondente a 50% do valor médio do botijão de gás de 13 kg nos últimos seis meses. Leva em conta levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Dados da ANP mostram que, até o momento, neste mês, o valor do botijão de gás no país está, em média, em R$ 112,58.

No último levantamento, realizado entre os dias 12 e 18 de junho, o preço médio ultrapassou R$ 132 em Rondônia e Mato Grosso.

Veja abaixo o valor médio do botijão de 13 kg em cada estado*:

Centro-Oeste

Mato Grosso: R$ 134,86

Distrito Federal: R$ 107,54

Mato Grosso do Sul: R$ 111,82

Goiás: R$ 120,10

Nordeste

Sergipe: R$ 106,83

Alagoas: R$ 107,53

Piauí: R$ 120,68

Pernambuco: R$ 102,67

Ceará: R$ 116,12

Maranhão: R$ 116,31

Paraíba: R$ 116,43

Rio Grande do Norte: R$ 119,74

Bahia: R$ 105,60

Norte

Amazonas: R$ 119,09

Amapá: R$ 121,45

Pará: R$ 119,17

Roraima: R$ 124,17

Acre: R$ 130,11

Tocantins: R$ 123,59

Rondônia: R$ 132,69

Sudeste

São Paulo: R$ 111,34

Rio de Janeiro: R$ 100,91

Minas Gerais: R$ 116,11

Espírito Santo: R$ 107,43

Sul

Paraná: R$ 113,05

Rio Grande do Sul: R$ 112,23

Santa Catarina: R$ 120,66

*considerando os dados coletados entre 12 e 18 de junho