Foto: Isac Nóbrega/PR Bolsonaro tentou indicar diretores da Petrobras, indicam mensagens

Roberto Castello Branco, ex-presidente da Petrobras, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro pedia, através de mensagens de celular, para indicar diretores da estatal durante sua gestão. Segundo ele, Bolsonaro também pressionava para que a empresa reduzisse os preços dos combustíveis. As informações são do blog da Ana Flor no G1.



"Presidente pedia nas mensagens, lá no início de 2021, para baixar o preço dos combustíveis e para ele indicar diretores da Petrobras", disse Castello Branco ao blog. Ele, que deixou a presidência da Petrobras em meio a insatisfações do governo com os preços dos combustíveis, acredita que estaria no cargo até hoje se tivesse atendido aos pedidos de Bolsonaro.

"Se eu tivesse prevaricado, se eu tivesse feito o que ele queria, eu estaria lá até hoje", afirmou. "Se eu tivesse feito o que o presidente queria, aí sim, quem estaria cometendo crime seria eu".

No final de semana, o portal Metrópoles mostrou que Castello Branco disse que tinha no celular mensagens que poderiam incriminar Bolsonaro. Ao blog da Ana Flor, ele afirma que não atendeu aos pedidos do presidente e que devolveu o dispositivo à Petrobras.



"Se conseguirem recuperar as mensagens, vai comprovar isso, que eu não cometi crime nenhum e não atendi o pedido do presidente", declarou.