Denio Simões/Valor Petrobras: Caio Paes de Andrade pede dez minutos com cada diretor em seu primeiro dia como presidente

Caio Paes de Andrade foi empossado nesta terça-feira (28) como novo presidente da Petrobras. Após ser aprovado na segunda (27) pelo Conselho de Administração por maioria , Paes de Andrade assinou o termo de posse sem transmissão ao público.

Ainda não há uma confirmação se vai ocorrer algum evento para o público, segundo fontes.

Mas o clima é de tensão e incerteza. Isso porque uma suas primeiras "atividades oficiais" foi o pedido de conversa individual com cada um dos oito diretores executivos da estatal.

Pediu dez minutos para falar com cada um. O "tempo" curto criou um certo burburinho no alto escalão da empresa ao longo do dia de ontem, pois há quem considere o tempo curto demais para qualquer conversa.

Alguns integrantes do membro do Conselho de Administração da estatal já estão se programando para receber o executivo na tarde desta terça-feira (28) na estatal.