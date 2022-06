Marcello Casal JrAgência Brasil - 21/03/2019 Imposto de Renda 2022: Receita abre hoje consulta ao segundo lote de restituição

A Receita Federal abre nesta quinta-feira (23) a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2022 . Nesta leva, serão contemplados 4.250.448 contribuintes, entre prioritários e não prioritários, e inclui ainda restituições residuais de exercícios anteriores. O valor total do crédito é de R$ 6,3 bilhões.

O crédito bancário será realizado no dia 30 junho nas contas informadas pelos contribuintes na declaração. Do total restituído, R$ 2.697.759.582,31 vão contemplar os que têm prioridade legal, sendo 87.401 contribuintes idosos acima de 80 anos, 675.495 contribuintes entre 60 e 79 anos, 48.913 contribuintes com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave, além de 661.831 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Foram contemplados ainda 2.776.808 contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 19/03/2022.

Para saber se a restituição já estará disponível, o contribuinte deverá acessar a página do Fisco na internet , clicando em "Meu Imposto de Renda" e, depois, em "Consultar a Restituição". É preciso informar o número do CPF.

Neste site, o interessado pode fazer uma consulta simplificada ou completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado pelo e-CAC. Caso alguma pendência seja identificada na prestação de contas, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo qualquer informação.

Outra possibilidade de consulta é baixar o aplicativo Pessoa Física.



Devolução

Se por algum motivo o crédito não for feito na conta indicada na declaração (por exemplo, se a conta foi fechada), os valores ficarão à disposição do contribuinte no Banco do Brasil, por até 12 meses. Basta procurar uma agência do BB para o saque, levando documentos.

Caso tenha interesse, a pessoa também poderá acessar o site ou ligar para a central de relacionamento do BB, por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos), a fim de agendar o depósito em uma outra conta de seu interesse.

Se o contribuinte não resgatar o valor de sua restituição no prazo de um ano, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos - Meu Imposto de Renda e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

A novidade da restituição deste ano é que o contribuinte poderá receber o dinheiro a restituir de imposto via Pix. Assim como fazer o pagamento do Darf, que também poderá ser feito via Pix.



Veja o calendário de restituições: